Inzaghi a InterTV: “Abbiamo bisogno del risultato pieno, servirà la vera Inter”

Il tecnico parla anche ai canali ufficiali del club: "Vogliamo dare seguito agli ultimi due successi in campionato"

"Quindici giorni fa abbiamo fatto un'ottima gara in casa, davanti ai tifosi. Domani sarà un'altra partita, per noi decisiva. Servirà una gara da vera Inter". È l'analisi di Simone Inzaghi a InterTV alla vigilia di Sheriff-Inter.

"Non lo so, in casa hanno giocato in questo modo perché hanno giocatori veloci per ribaltare il fronte. Noi dobbiamo stare attenti nel costruire ma allo stesso tempo nel mantenere l'equilibrio".