Inzaghi a InterTV: “Presto per parlare di classifica. Sorteggi? Non semplicissimi”

Dopo l'analisi fatta in conferenza stampa, di seguito le dichiarazioni rilasciate dal mister a Inter TV

Dopo i commenti a caldo rilasciati ai colleghi delle varie tv e l'analisi fatta in conferenza stampa, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi analizza la gara del Bentegodi, vinta per 3-1 contro l’Hellas Verona anche ai canali ufficiali del club: "Penso che avevamo approcciato bene la gara il primo quarto d’ora, poi abbiamo preso gol e nel secondo tempo potevamo fare meglio ma a volte è giusto dare merito all’avversario. Il Verona ha fatto un’ottima partita, è una squadra organizzata che darà filo da torcere a tutti quanti" ha detto a Inter TV.

"Sì, vanno fatti i complimenti a tutta la squadra. Al Tucu, a Lautaro che aveva avuto questo problemino che lo aveva rallentato. Bravi tutti, poi chiaro che per il Tucu, un esordio con due gol in dieci minuti, sia stata una serata magnifica, per lui e per tutti i tifosi che ci hanno incitato per tutti i novanta minuti ed è giusto dedicare la vittoria a loro”.