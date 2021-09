Inzaghi a Inter TV: “Due volte in vantaggio, devi portare a casa la vittoria”

Il tecnico: "Purtroppo i nazionali sono tornati da poco e ho esaurito i cambi prima del 70'"

Dopo aver parlato in conferenza, Simone Inzaghi si presenta anche ai microfoni di Inter TV: "Pareggio che ci sta stretto, nel secondo tempo dopo aver preso il 2-2 abbiamo creato tanto, dovevamo essere più lucidi in un paio di occasioni e tornare in vantaggio. Restiamo con l'amaro in bocca ma ora pensiamo a mercoledì, partita importantissima. La squadra ha fatto una buona partita, ma due volte in vantaggio deve portare a casa la vittoria. Poi i due gol sono stati occasionali, una con una deviazione sfortunata e uno un tiro di Augello. Ho avuto solo ieri tutti i giocatori a disposizione a causa delle nazionali, fino a giovedì eravamo in sette, solo ieri abbiamo fatto una rifinitura quasi al completo, sapevamo che al secondo tempo avremmo avuto difficoltà, ho dovuto fare presto i cambi e con l'infortunio di Sensi abbiamo dovuto giocare in dieci. Adesso ci aspetta una partita fantastica davanti al nostro pubblico, l'esordio in Champions, incontriamo una grande squadra ma cercheremo di prepararla al meglio".