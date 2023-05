Simone Inzaghi si è concesso ai microfoni di Sportitalia dopo l'1-0 rifilato al Milan dalla sua Inter nel ritorno della semifinale di Champions League. Una vittoria che ha permesso all'Inter di tornare in finale 13 anni dopo l'ultima volta. "È stato finora un percorso lungo e ostico. Questa semifinale contro il Milan era difficilissima, il 2-0 all'andata era molto pericoloso - le sue parole -. C'è grande soddisfazione. Le critiche? So come funziona ma siamo stati tutti bravissimi. Da domani ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto"