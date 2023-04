Orgoglio o rivincita, quale sentimento ha provato Simone Inzaghi dopo aver raggiunto la semifinale di Champions alla guida dell'Inter? A domanda diretta dei colleghi di Mediaset Infinity, il tecnico nerazzurro ha risposto così: "Sono felice per l'Inter perché lavoriamo quotidianamente per il club, soprattutto per i tifosi e i ragazzi che hanno fatto un percorso straordinario. Abbiamo fatto un girone con squadre fortissime, poi ottavi e quarti con formazioni molto forti, ci gustiamo una grandissima serata".

Questa la scintilla per ritrovarsi in campionato?

"Sappiamo che abbiamo perso qualche punto, ma non abbiamo lasciato indietro nulla arrivando in semifinale di Coppa Italia e Champions. Siamo orgogliosi e felice di queste serate".

Sognare è lecito?

"Assolutamente sarà affascinante per il calcio italiano e la città di Milano. Il Milan è di assoluto valore, ci sono state tante sfide avvincenti con loro negli ultimi due anni. La prepareremo nel migliore dei modi".