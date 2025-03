Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parla anche ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria conquistata oggi contro il Feyenoord: “I ragazzi hanno fatto un’ottima partita in una situazione non semplice. Abbiamo vinto il primo round, ma ci sarà il secondo e prima ancora una partita importantissima in campionato. Dovremo essere bravi ad approcciare nel modo giusto, come abbiamo fatto stasera. Sappiamo che anche a San Siro ci saranno momenti di sofferenza, ma cercheremo di essere lucidi e gestirli al meglio".

Sui possibili recuperi: “Quella è la speranza. Siamo in difficoltà in un settore, ma ho trovato grande disponibilità nella squadra e i ragazzi sono stati bravissimi a sopperire. La cosa più importante è proprio la loro disponibilità, anche stasera - come in questi tre anni e mezzo - sono stati strepitosi. I tifosi? Siamo andati a salutarli, che anche stasera sono stati importanti. Li abbiamo sentiti molto bene nonostante la musica techno e tutto il resto. Non ci hanno fatti sentire soli".