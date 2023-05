Simone Inzaghi a InterTV si mostra soddisfatto per l'obiettivo raggiunto: "Si è creata un'atmosfera incredibile, avevo chiesto e ottenuto con Porto e Benfica un grande supporto da parte tutti i tifosi e anche oggi abbiamo vissuto una serata incredibile, da domani ce la godremo ancora di più. Abbiamo avuto una grande concentrazione in entrambe le partite, abbiamo fatto due grandi gare, abbiamo dato una grande soddisfazione ai nostri tifosi. Guardandomi indietro ripenso a Plzen, era un dentro o fuori dopo la sconfitta col Bayern, e ora siamo a Istanbul. Dopo aver passato i gironi eliminatori sapevamo di aver fatto una grande impresa, abbiamo eliminato il Barcellona ma abbiamo meritato il doppio confronto e da lì è partita la nostra cavalcata. La finale di Champjons era un sogno ma c'erano grandissime speranze, l'anno scorso il percorso si era interrotto contro il Liverpool che poi è arrivato in finale. Sarà la prima finale per me e molti giocatori, ci andremo con entusiasmo per giocarcela nel migliore dei modi.

Avevo chiesto in una conferenza un grande impegno, sapevamo che percorso ci aspettava, non abbiamo guardato il tipo di competizione ma siamo arrivati in fondo a tutto. Abbiamo due finali da giocare, un finale di campionato da finire nel migliore dei modi, vedo i giocatori lavorare in un certo modo e sono tranquillo".