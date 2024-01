Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, parla così a Inter TV al termine del match vinto oggi per 2-1, con un finale al cardiopalma, a San Siro contro l'Hellas Verona: "I ragazzi hanno messo un grandissimo cuore. Ci sono state partite in cui abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto qualche problematica, il campo ha penalizzato noi e il Verona. In fase di non possesso dovevamo fare meglio, siamo stati un po' lunghi nelle distanze ma la squadra ci ha sempre creduto fino alla fine".

Nella ripresa ha cambiato l'assetto tattico.

"Sì abbiamo cambiato, abbiamo tolto un centrocampista e messo Sanchez dietro Arnautovic e Lautaro. Volevamo vincerla ma al tempo stesso non disunirci, comunque è una cosa che la squadra può fare".

Non avete mollato fino alla fine.

"I ragazzi hanno avuto grande cuore, abbiamo avuto delle sofferenze come in tutte le 19 gare che rimangono. In Serie A nessun risultato è scontato, abbiamo chiuso il girone d'andata a 48 punti che è un ottimo cammino, ci saranno partite difficili come quella di oggi".

I numeri sono importanti.

"Abbiamo fatto una prima parte di stagione ottima, abbiamo ancora tante gare da giocare. Nel mese di dicembre abbiamo avuto difficoltà, ora stiamo recuperando gli effettivi e avremo la possibilità di ruotare. Cerchiamo di fare più partite possibili".