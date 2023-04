Finalmente i tre punti. L'Inter torna alla vittoria in casa dell'Empoli dove si impone per 3-0 grazie alle reti di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che tornano ad abbracciarsi come un tempo. A commentare per primo a Inter TV il ritrovato successo è Simone Inzaghi che parla di "vittoria che ci voleva, dovevamo essere più veloci probabilmente nel primo tempo perché l’Empoli si difendeva bene, ma nel secondo tempo l'abbiamo interpretata meglio e il gol di Rom ci ha agevolato molto".

Contributo di tutti necessario. Oggi si è vista la forza del gruppo:

"Assolutamente, abbiamo avuto ottimi segnali da tutti i giocatori anche di quelli che hanno giocato meno, ma non avevo dubbi in merito. Andiamo a casa con una vittoria importante sapendo che fra settantadue ore saremo di nuovo in campo per una semifinale molto molto importante”.

Su Lukaku:

"È stato molto bravo insieme a tutti i suoi compagni. Sono molto contento per lui, perché sappiamo quanto ha sofferto lontano dal campo, poi è rientrato, ci sta mettendo un impegno folle quotidianamente e siamo molto contenti che abbia fatto questi due gol".

Avete fatto qualche fatica nel primo tempo ma avete affrontato la gara col giusto atteggiamento…

"Sì, siamo riusciti a dare continuità alla partita di Champions. Sappiamo di essere in ritardo in campionato, ma i ragazzi sono stati bravissimi".

Ottima forma della squadra, può cambiare il volto della stagione in questo rush finale?

"Quello è l’auspicio. La condizione è buona, al momento all’appello manca solo Skriniar. Sono fiducioso, ho bisogno di tutti perché davanti ad un calendario folle devo attingere a tutte le risorse che fortunatamente abbiamo".