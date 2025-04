Dopo Sommer (LEGGI QUI), anche Simone Inzaghi è chiamato a rispondere ai canali ufficiali del club, dove l'allenatore nerazzurro senza grossi proclami mette in guardia i suoi uomini in vista del probante impegno di domani contro il Bayern, ma anche gli avversari. Di seguito le sue parole.

Come sta la squadra dopo Parma e quanto può essere stimolante un match del genere?

"È un quarto di finale di Champions League, c'è grande attesa. Sappiamo quanto abbiamo lavorato per arrivare fin qui a giocare determinate partite e di affrontare affrontare un avversario di assoluto valore ma cercheremo di fare una grande partita".

Che partita si aspetta e quanto sarà importante per voi sfruttare le transizioni?

"Ci saranno vari momenti della gara come sempre. Affrontiamo una squadra che pressa molto, ri-aggradisce ed è completa. Avremo delle difficoltà come le avranno anche loro".

