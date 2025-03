Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi analizza così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta per 2-1 contro l’Udinese: “Sicuramente abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Poi, il secondo tempo non abbiamo approcciato come il solito e, dopo il gol di Solè, abbiamo perso lucidità a distanze. Quindi, poi la partita è diventata più difficile e abbiamo rischiato. Però, insomma, una vittoria importantissima per noi e andiamo avanti”.

Oggi abbiamo visto la coppia Turam-Arnautovic titolare per la prima volta. Che indicazioni si è portato a casa da questa soluzione offensiva?

“Sono stati molto bravi, si sono cercati, hanno dato tutto per la squadra. Arna ha dato tutto quello che aveva, poi dopo 55 minuti ha chiesto il cambio. Però non ha nessun problema, sarà disponibile per mercoledì".

Dimarco?

"È entrato molto bene. Non dimentichiamo che era assente da quasi un mese, quindi dopo un po' i cambi sono stati tutti forzati perché veniva da due partite con la Nazionale a 90 minuti. Mercoledì non avremo Asllani, quindi avremo sicuramente ancora bisogno di Hakan”.

Questa è una fase delle stagioni in cui si gioca ogni tre giorni e bisogna tenere tutti dentro al progetto.

“Chiaramente si devono aiutare. Ho bisogno di tutti i giocatori, in questo momento ne ho fuori diversi. Spero che rientrano presto perché, giocando ogni tre giorni, ho bisogno di tutti quanti”, ha concluso.