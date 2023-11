Firmeresti per il pari? "No, non si firma mai per il pareggio. Almeno personalmente". È chiaro e determinato Simone Inzaghi in vista di Juventus-Inter, in programma per domani sera all'Allianz Stadium: un derby d'Italia che il piacentino infiamma con risolutezza e che propizia col piede giusto. "Sappiamo che incontreremo difficoltà come accaduto a Bergamo e a Torino col Torino ultimamente.

Da qui al 23 dicembre avremo 8 partite e nelle prossime 4 ci saranno tre trasferte contro le prime tre in campionato della scorsa stagione, con in mezzo pure la Champions" spiega poi a proposito del tour de force di fine anno che aspetta la Beneamata. Poi, interpellato ancora su un eventuale scambio con la Allegri che rispetto ai nerazzurri gode di maggiore possibilità di concentrare le sue energie sul campionato, vista l'assenza in Europa, aggiunge: "No, ma credo che anche loro non volessero non avere le coppe. Poi è un vantaggio perché abbiamo visto, nelle prime 4 di campionato, come sia tutta un'altra cosa preparare le partite di campionato senza coppe in mezzo".