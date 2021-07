InterSpac, ultima chiamata per rispondere al sondaggio sull’azionariato popolare

Ultime ore per conoscere le intenzioni dei tifosi nerazzurri in merito all'iniziativa sull'azionariato popolare.

Ultima chiamata domani per chi non ha ancora partecipato al sondaggio di InterSpac sull'azionariato popolare per l'Inter. Si tratta di un sondaggio esplorato, finalizzato a tastare il polso del reale interesse della gente nei confronti di questa forma di finanziamento dei club di calcio. Per chi volesse esprimere il proprio parere sull'iniziativa, QUI c'è il link per rispondere al sondaggio.