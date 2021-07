InterSpac, Riva (SD Europe) critico: “Azionariato popolare? No, progetto per vip”

Il presidente di Supporters in Campo ha delle riserve sul progetto Cottarelli: "Che rappresentanza avranno i tifosi?"

Diego Riva, presidente di Supporters in Campo e di SD Europe, rete che promuove in Europa la governance e la proprietà delle società sportive da parte dei tifosi, mostra le sue riserve nel commentare l'iniziativa di Carlo Cottarelli col progetto InterSpac e sull'effettivo avvicinamento all'idea di azionariato popolare per un club calcistico. Queste le sue parole al Foglio Sportivo: "Viste le cifre in gioco – si parla di 500 euro come quota d’ingresso – non si può immaginare una partecipazione popolare, semmai siamo di fronte a un progetto rivolto a vip e grandi nomi della finanza e dell’imprenditoria. Che rappresentanza avranno in Cda i tifosi?".