Interspac, il Parlamento europeo scommette sull’azionariato popolare

Una nota diffusa ieri dai membri del Parlamento in cui viene attaccata anche la Superlega

Il Parlamento europeo chiede "l’utilizzo della regola del 50+1, a proposito delle proprietà dei club calcistici, come best practice per altri Paesi". Un tema, quello dell'azionariato popolare, d'attualità in casa Inter visto che l'Interspac, società di Carlo Cottarelli, ha più volte ribadito la volontà di voler entrare nella società nerazzurra,