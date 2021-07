InterSpac, la Brianza nerazzurra c’è: aderirà anche il sindaco di Nova Milanese

Fabrizio Pagani pronto a guidare una nutrita schiera di concittadini della culla del tifo nerazzurro della Provincia

La provincia di Monza e Brianza è una delle aree dove sono state raccolte le maggiori adesioni preliminari al progetto InterSpac promosso da Carlo Cottarelli. Tra le tante comunità coinvolte, inevitabilmente ha risposto presente la casa brianzola dell'Inter, la città di Nova Milanese, che da anni e nell'anno e mezzo dell'emergenza sanitaria ha ospitato le partite dell'Under 18. Il sindaco Fabrizio Pagani ha già dichiarato che parteciperà e tanti altri concittadini faranno lo stesso. Come Cristian Meneghello, tecnico per una grande struttura ospedaliera della zona. E tifosissimo nerazzurro, come suo padre e la sua famiglia.