InterSpac, i tifosi vip diventano soci: sottoscritte quote di mille euro

Sono ufficialmente entrati nel progetto anche grandi ex nerazzurri come Bergomi e Boninsegna

I tifosi vip che hanno aderito al progetto InterSpac sono diventati ufficialmente soci versando le quote per entrare nell'azionariato popolare lanciato da Carlo Cottarelli: questo emerge da documenti ufficiali visionati dal sito Calcioefinanza.it. Da Enrico Mentana a Paolo Bonolis, da Max Pezzali a Giovanni Storti, passando per altri nomi come Mariangela Pira, Fabio Fognini, Alessandro Cattelan, fino a grandi ex giocatori come Giuseppe Bergomi e Roberto Boninsegna, tutti i nuovi soci hanno versato mille euro a testa.