InterNazionali – Venezuela-Argentina: Lautaro-Messi, Correa verso la panchina

Il Tucu dovrebbe essere escluso dall'undici iniziale nel match di stasera dell'Albiceleste a Caracas

All'Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria di Caracas, stanotte alle 2.00 italiane, l'Argentina farà visita al Venezuela per un match di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Secondo quanto filtra dal ritiro dell'Albiceleste, il c.t. Scaloni pare orientato a schierare fin dall'inizio Messi, nonostante non sia al top della forma. Assieme al nuovo attaccante del PSG dovrebbero trovare spazio l'interista Lautaro e uno tra Di Maria e Nico Gonzalez. Fuori, dunque, l'altro nerazzurro Correa.