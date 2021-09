InterNazionali – Turchia, Calhanoglu guida i suoi contro il Montenegro

Il numero 20 dell'Inter sarà uno degli incursori alle spalle di Yilmaz nel 4-1-4-1

La Turchia con 7 punti in tre gare comanda il Gruppo G di qualificazione ai Mondiali e oggi, al Besiktas Park di Istanbul, ospita il Montenegro che comunque ha 6 punti in classifica. Praticamente certo l'utilizzo nell'undici titolare dell'interista Hakan Calhanoglu, che potrebbe partire largo a sinistra nel 4-1-4-1 a sostegno di Yilmaz prima punta assieme ai vari Under, Tufan e Kahveci.