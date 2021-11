InterNazionali – Paraguay-Cile: Lasarte punta sul duo interista

Vidal e Sanchez partiranno dall'inizio nel decisivo match di stanotte ad Asuncion

Una sorta di spareggio quello che andrà in scena oggi allo stadio Defensores del Chaco ad Asuncion tra Paraguay e Cile. La Roja è attualmente al sesto posto in classifica con 13 punti, a meno 3 da Colombia e Uruguay, mentre la Nazionale del neo c.t. Schelotto, subentrato a Berizzo, si trova un punto dietro ai cileni. Lasarte non ha alcun dubbio e schiererà dal primo minuto il duo interista Vidal-Sanchez. Calcio d'inizio alle 0.00 italiane.