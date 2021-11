InterNazionali – Malta-Croazia: Brozovic e Perisic titolari (e diffidati)

Stasera match delicato per i vice campioni del mondo in carica

Al National Stadium di Ta' Qali, stasera (20.45) la Croazia fa visita a Malta per provare a insidiare il primo posto della Russia nel Gruppo H di qualificazione ai prossimi Mondiali. Il c.t. croato Dalic non pensa minimamente di rinunciare ai nerazzurri Brozovic e Perisic, in predicato di partire titolari anche stasera. Peraltro, entrambi sono in diffida e dunque a rischio squalifica per Croazia-Russia di domenica. Out Kovacic (infortunato) e Barisic (squalificato).