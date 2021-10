InterNazionali – Italia-Belgio: Bastoni e Barella ancora titolari

Mancini sembra non voler rinunciare ai due nerazzurri. Dimarco invece dovrebbe ancora partire dalla panchina

Torna in campo l'Italia oggi pomeriggio (ore 15, Allianz Stadium) per il terzo e quarto posto di Nations League contro il Belgio (privo tra gli altri anche di Lukaku e di Eden Hazard). Mancini valuta qualche cambio, anche in considerazione delle defezioni di Bonucci (squalificato) e Calabria (infortunato). In difesa, possibile conferma per Bastoni, mentre Dimarco dovrebbe iniziare ancora dalla panchina. In mezzo, scalpitano Locatelli e Pellegrini che potrebbero far rifiatare Verratti e Jorginho. Non Barella, in campo ancora dall'inizio. In attacco, tridente Berardi-Raspadori-Chiesa.