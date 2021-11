InterNazionali – Grossa chance per la Turchia: Kuntz punta su Calhanoglu

La Nazionale anatolica può sfruttare il contemporaneo scontro diretto tra Olanda e Norvegia a Rotterdam

Sempre nel Gruppo G, la Turchia giocherà in Montenegro per dare la caccia al bottino pieno che le garantirebbe quantomeno l'accesso ai playoff considerando lo scontro diretto tra Olanda e Norvegia. Il c.t. Kuntz sa di non poter fallire la chance e si affiderà soprattutto alla classe dell'interista Calhanoglu, piazzandolo alle spalle di Burak Yilmaz.