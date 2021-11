InterNazionali, Dalic: “Contro Malta abbiamo bisogno di giocatori offensivi”

Il ct della Croazia, Zlatko Dalic presenta la sfida di domani contro Malta

In campo domani contro Malta per le Qualificazioni a Qatar 2022, il ct della Croazia Zlatko Dalic ha presentato la sfida contro i maltesi in conferenza stampa. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni più importanti: "Sappiamo che due vittorie ci separano dal Mondiale in Qatar e i nostri pensieri sono concentrati su Malta. È un avversario che rispettiamo al massimo, ma ovviamente siamo i favoriti ma dobbiamo dimostrarlo sul campo e giocare una partita buona e seria. Dobbiamo avere pazienza, solo tre punti sono importanti, come ottenerli è meno importante. Quindi, prima Malta e solo dopo si potrà iniziare a pensare alla Russia. Ieri tre giocatori hanno saltato l'allenamento con il resto della squadra, Brekalo, Livaja e Sučić hanno lavorato individualmente. Vedremo le loro condizioni, abbiamo portato 27 giocatori a Malta per questo, infortuni, coronavirus... Non volevamo lasciare nulla al caso. Contro Malta abbiamo bisogno in primis di giocatori offensivi e in quella direzione imposteremo il gioco e determineremo i giocatori che andranno in panchina. Quindi, in questo momento non ci sono interessi personali, solo l'interesse della nazionale croata e il piazzamento in Coppa del Mondo è importante".