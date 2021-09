InterNazionali – Croazia-Slovenia: Brozovic e Perisic dall’inizio

I due interisti dovrebbero essere scelti dal c.t. Dalic come titolari nel match di stasera a Spalato

Derby tra Paesi dell'ex Jugoslavia stasera a Spalato tra Croazia e Slovenia. La Nazionale di Dalic, dopo il pari in Russia e la vittoria in Slovacchia, prova a conquistare tre punti che sarebbero pesantissimi in chiave qualificazione. Sia Brozovic (autore del gol decisivo contro Skriniar) che Perisic dovrebbero partire dal 1' nell'undici titolare.