InterNazionali – Croazia-Russia vale tutto: Brozovic e Perisic titolari

Le due pedine nerazzurre all'assalto della Russia

A 22 c'è la Russia, a 20 la Croazia. E alle 15 a Zagabria va in scena il confronto che può spostare i destini di entrambe le squadre, desiderose d'agguantare il pass in istanza diretta per i Mondiali in Qatar. Non poteva che impostare la formazione Dalić basandosi sulle pedine nerazzurre, titolarissime nel consueto 4-3-3 di base ma adattabile alle esigenze. Così Brozovic guida la mediana al fianco di Modric e Pasalic, mentre gli affondi laterali proiettano Perisic sul lato mancino con a supporto, insieme a Vlasic, di Kramaric.