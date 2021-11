InterNazionali – Croazia-Russia è una finale. In campo anche la Slovacchia

Oggi alle 15 in programma Croazia-Russia e Malta-Slovacchia per l'ultima giornata del Gruppo H

Giornata decisiva quella di oggi nel Gruppo H di qualificazione ai Mondiali. Alle 15, a Spalato, Croazia-Russia sarà come una finale: 30mila persone al Poljud per provare a supportare i padroni di casa che devono per forza vincere avendo 2 punti di ritardo in classifica dalla Nazionale russa. Entrambe le squadre sono in un ottimo stato di forma. Dalic ha già anticipato che cambierà poco o nulla nell'undici iniziale, quindi appaiono scontati gli impieghi dal 1' di Brozovic e Perisic (in diffida).