InterNazionali – Croazia-Cipro: Dalic non rinuncia ai due interisti

Brozovic e Perisic precettati per essere titolari anche stasera nel match di Larnaca

Stasera in campo a Larnaca Cipro e Croazia per una partita del Gruppo H di qualificazione a Qatar 2022. Tra i vice campioni del mondo, il c.t. Dalic è deciso a schierare fin dall'inizio i due interisti Brozovic e Perisic nel consueto 4-2-3-1. In attacco, ballottaggio tra Kramaric e l'ex nerazzurro Livaja. Per il resto, scelte fatte.