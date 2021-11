InterNazionali – Brozovic, Perisic e Skriniar titolari contro Malta e Slovenia

I tre nerazzurri scenderanno in campo dall'inizio nelle partite di Croazia e Slovacchia in programma stasera alle 20.45

Come previsto, Dalic non rinuncia ai due interisti. Brozovic e Perisic sono stati scelti per partire dall'inizio nel match della Croazia stasera a Malta. Una partita decisiva per i vicecampioni del mondo in carica, preludio all'atto finale, ossia lo scontro diretto con la Russia capolista.