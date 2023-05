Evan N'Dicka potrebbe non lasciare l'Eintracht Francoforte a parametro zero. Il direttore sportivo del club tedesco Markus Krösche, intervistato da Sky Sports Deutschland, ha rivelato infatti che il difensore francese, al momento in scadenza di contratto a giugno, pare intenzionato a mettere la firma sulla proposta di rinnovo triennale della sua attuale società: "Evan può praticamente pensare di rimanere qui più a lungo. Sa cosa può trovare qui, si sente a suo agio con noi ed è cresciuto bene a Francoforte".

Ndicka, arrivato dall'Auxerre nel 2018, aveva calamitato l'interesse di squadre come Barcellona, ​​​​Inter e, più recentemente, della Roma.