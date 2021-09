Inter&Co., Al-Khelaifi: “Accolgo di nuovo i 9 club nella famiglia dell’ECA”

Il discorso del numero uno dell'ECA durante l'assemblea generale

"Sento un senso di rinnovata speranza e scopo per la nostra organizzazione e per la famiglia del calcio europeo. È un onore essere presidente di ECA e sono qui per rappresentare ogni singolo membro”. Comincia così il discorso introduttivo in quel di Ginevra di Nasser Al-Khelaifi, nuovo numero uno dell'ECA dopo la fine dell'era Agnelli: "Non passerò tempo a parlare del 'no Super League' perché non mi piace concentrarmi su favolisti e fallimenti. Insieme, abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo per tutti: per i giocatori, i club, le leghe, le federazioni nazionali e, soprattutto, i tifosi - ha poi aggiunto durante l'assemblea -. Come sapete, il consiglio di amministrazione dell'ECA ha reintegrato i 9 club e li accolgo di nuovo nella famiglia dell'ECA (Inter, Milan, Atletico Madrid e i 6 inglesi, ndr). Per affrontare le sfide che il calcio europeo deve affrontare attualmente, l'ECA deve evolversi con uno scopo più forte. Per essere "il cuore" del calcio europeo, l'ECA deve essere uno stakeholder deciso e potente che guidi l'agenda e lo sviluppo di una famiglia calcistica europea unita. Recentemente, le persone hanno cercato di dividerci; hanno cercato di separarci; hanno cercato di renderci più deboli. Hanno fallito. Hanno ottenuto il contrario: ci hanno unito e siamo più forti. Sono fiducioso che il futuro del calcio europeo non potrebbe essere più luminoso".