Inter, via libera per Digne? L’Everton ufficializza l’arrivo di Patterson

Il club inglese annuncia il terzino scozzese: possibile svolta per l'addio dell'ex Roma

L'Everton ha ufficializzato l'acquisto di Nathan Patterson. Il terzino scozzese arriva dai Rangers e ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo fino al giugno 2027. Si tratta di una possibile notizia positiva per l'Inter: come spiegava oggi La Gazzetta dello Sport, il nuovo arrivo potrebbe infatti spingere il club inglese a dare il via libera per la cessione di Lucas Digne.