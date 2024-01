Per Inter-Verona, prima gara del 2024 nerazzurro in programma domani a San Siro, il club milanese avrà un’attenzione particolare rivolta ai bambini e alle famiglie per cui saranno organizzate iniziative ad hoc, Come si legge su Inter.it, i cancelli saranno aperti a partire dalle ore 10:30 e in prossimità degli ingressi 9 e 14 i tifosi avranno l'opportunità di sfruttare le postazioni di GetPica, il servizio gratuito che permette di ricevere sul proprio smartphone le foto che li ritraggono. Per avere accesso agli scatti basterà registrarsi gratuitamente alla pagina getpica.com, inserire il codice INT-VER24 e scattarsi un selfie: questo permetterà al sistema di riconoscere i singoli tifosi e di inviare le foto nell'album personale. Tanti i regali e le sorprese per i più piccoli, a cui saranno distribuiti gratuitamente diversi gadget nerazzurri.

Inoltre, ai tifosi abbonati di Tribuna Family è riservata un’altra iniziativa speciale, con una postazione GetPica allestita ad-hoc in Milano Lounge, un’area dedicata in cui ai bambini saranno distribuite le calze della befana per festeggiare tutti insieme in attesa del fischio d’inizio di Inter-Hellas Verona.