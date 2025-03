Nella sfida tra Inter e Udinese, come racconta il Corriere della Sera, erano presenti ieri anche 34 giocatori, giovani ma anche sessantenni, affetti da disturbo dello spettro autistico che hanno potuto vivere l'esperienza della gara allo stadio.

Sono stati ospiti dell'Inter e di Pirelli nella skylounge, all'interno della quale hanno potuto seguire la partita. L'iniziativa è stata varata in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo del 2 aprile con l’ausilio della Fondazione italiana autismo e il patrocinio del ministero per la Disabilità. A salutare gli ospiti c'erano anche Beppe Marotta e Javier Zanetti. "L’Inter rappresenta i valori dell’inclusione fin dalla sua fondazione", ha dichiarato il vicepresidente nerazzurro.