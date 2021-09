Inter, tappa al Museo del Calcio di Coverciano prima del match con la Fiorentina

Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio, ha accolto la delegazione del club nerazzurro

L’Inter ha fatto tappa al Museo del Calcio di Coverciano . Come documentato dal sito della Figc, una delegazione del club nerazzurro, prima della partita con la Fiorentina in programma stasera all’Artemio Franchi, con il Ceo Sport Inter, Giuseppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio, Matteo Pedinotti, direttore della comunicazione, Luigi Crippa, responsabile comunicazione sportiva, Cristiano Mozzillo, segretario prima squadra, Matteo Tagliacarne, team manager, Luca Lusardi e Sergio Petrelli, magazzinieri ha visitato il Museo.

Il Museo del Calcio conserva anche la maglia di Javier Zanetti, indossata nella gara Inter- Livorno del 9 novembre 2013, donata in occasione del suo ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2018 nella categoria “giocatore straniero”. In quel match, il calciatore argentino tornò in campo all’età di 40 anni.