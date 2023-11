Intervistato da Sportitalia Arsim Abazi, uno dei primi allenatori di Ylber Ramadani, ha parlato così del calciatore del Lecce che è finito nel mirino di diversi club, tra cui l'Inter: "Ero allenatore dell'FC Ferizaj quando ho visto Ylber Ramadani la prima volta: era un ragazzo tranquillo, mi piaceva come correva e mi sono avvicinato a lui chiedendogli se voleva unirsi a noi - ha esordito -. Lui ha subito accettato ed il giorno dopo è venuto al primo allenamento con la squadra. Anche se era giovane, lo portai in prima squadra ad allenarsi, quando aveva solo 15 anni. Cosa mi colpiva di lui? Mi piaceva la dedizione che metteva quotidianamente negli allenamenti, la sua professionalità: era molto dedito al lavoro, non perdeva mai una sessione, era un grande lavoratore e disciplinato. Questo anche nella vita privata, dove era molto attento ed ordinato".

Sull'Inter: "Questo suo percorso giustifica l'interesse di un grande club come l'Inter. Credo proprio che possa giocare senza problemi anche in una squadra così, perché non ha paura di nessuno. Come dicevo poi, è un gran lavoratore e per questo penso e sono sicurissimo che Ylber Ramadani sia oggi stesso pronto a dire la sua in un top club europeo".