Come confermato ieri da Piero Ausilio, Anatolij Trubin è uno dei tanti profili che l'Inter sta seguendo con attenzione per rinforzare il reparto portieri, se André Onana dovesse lasciare Milano. Una scelta che non stupisce Fernando Valente, tecnico portoghese che lo ha allenato nelle giovanili dello Shakhtar: "Mi colpì la sua calma, la freddezza che riesce ad avere sotto pressione - ha raccontato a Sportitalia -. E' un ragazzo calmo che impara e cresce dalle partite che gioca ed anche dalle sconfitte, dagli errori. Ha un grande ed innato talento e da ogni allenatore con cui ha lavorato ha tratto qualcosa. Fonseca, Castro, De Zerbi: è cresciuto moltissimo.

Ora è pronto per giocare davvero in qualsiasi club del mondo. Può raggiungere un livello davvero molto alto. È giovane, ha molta qualità e sarei curioso di vedere quanto potrebbe alzare ancora l'asticella andando a giocare nei migliori club del mondo e con i migliori allenatori del mondo, posto che già lo Shakhtar è un grandissimo club. Tenga presente quello che è il suo più grande punto di forza ovvero la mentalità: lui sa che in ogni allenamento può migliorare e lo fa. Questo lo porterà a fare bene in qualsiasi club dovesse andare".