Sembrava a un passo dall'Inter, poi il Genoa ha compiuto il sorpasso e ha portato a casa il giovane difensore uruguayano Alan Matturro, che sarà a disposizione di Alberto Gilardino per la ripresa del campionato di Serie B. Un giocatore che un grande ex del Grifone, il suo connazionale Carlos Aguilera, descrive così per Il Secolo XIX: "E' un ragazzo di 18 anni con la testa di un uomo di 30. E' concentrato sul calcio e ha grandi qualità. Il Genoa lo seguiva da almeno 6 o 7 mesi, lo hanno studiato e quindi penso che saprà gestirlo al meglio. Per me ha fatto un grande affare".