Inter, Sixtus official supplier per le prossime due stagioni. Marrucci: “Un orgoglio”

Continua la collaborazione tra il club nerazzurro e l’azienda italiana leader nel mercato della commercializzazione diretta alle società sportive di prodotti destinati alla salute e al benessere fisico

Sixtus, l’azienda italiana leader nel mercato della commercializzazione diretta alle società sportive di prodotti destinati alla salute e al benessere fisico, sarà Official Supplier dell'Inter per le prossime due stagioni. "Essere al fianco dell’Inter fin dagli inizi degli anni ’80, rappresenta un motivo di orgoglio ed un riconoscimento costante sulla qualità dei nostri prodotti, sia per quelli di consumo che per i dispostivi elettromedicali ad uso medico-fisioterapico. La continua collaborazione con partner internazionali consente a Sixtus di essere sempre all’avanguardia nelle forniture ai propri clienti, dai professionisti agli amatori", ha dichiarato Massimo Marrucci, CEO di Sixtus Italia.