Il Goal of the month dell'Inter sponsorizzato da Pirelli di dicembre lo ha realizzato Nicolò Barella nel trionfo nerazzurro contro il Napoli allo stadio Maradona dello scorso 3 dicembre. Splendido l'inserimento in area del centrocampista sardo, poi abile a battere Alex Meret dopo un grande slalom. "I tifosi hanno scelto di premiare la perla del numero 23 nerazzurro attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter", si legge su Inter.it.