Si gioca domani sera alle 21 Inter-Salernitana e gli scommettitori puntano in maniera netta sul successo nerazzurro. La vittoria dei padroni di casa è data a 1,15 su Planetwin365, 1,16 su 888sport. Quote che salgono in modo importante per la "X", fissata a 8, e per il colpo esterno a 14,60 e 16.

Resa bassa anche per l'over 2,5 dato a 1,38, mentre l'Under 2,5 paga 2,80. Tra i risultati esatti, invece, il 2-0 paga 5,60 e il 30 arriva a 5,80. A 1,67 il gol di Lautaro Martinez, che non segna da due partite di campionato, mentre la marcatura multipla è a 3,90. Un gol dell'ex Candreva vale invece 7 volte la posta.