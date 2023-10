Non poteva essere altrimenti, visto anche il ritorno di Romelu Lukaku al Meazza: per Inter-Roma, partita comunque di cartello, si registra l'ennesimo sold out stagionale dei nerazzurri. Secondo i dati forniti dal club, sono precisamente 75.573 gli spettatori presenti nell'impianto per il match contro i giallorossi, con significativa presenza anche nel settore ospiti.