Inter-Real, scambio di regali prima della gara tra Florentino Perez e Zanetti

Scambio di regali prima di Inter-Real Madrid tra Florentino Pérez e Javier Zanetti, in rappresentanza dei due club, ieri avversari nel match d'esordio del girone D di Champios League. Il presidente degli spagnoli ha donato una maglia celebrativa dei blancos, ricevendo in cambio una replica in miniatura dello stadio San Siro e la maglia home a pelle di serpente. All'evento, che si è svolto al Meazza, hanno partecipato anche Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello ed Emilio Butragueño.