Inter pronta al kick off stagionale: esordio col Genoa con la prima maglia

L'attesa è finita, la Serie A è pronta a ripartire e l'Inter altrettanto. A poco più di un'ora dal ritorno in campo, con il grande ed emozionante come back dei tifosi sugli spalti, la squadra di Simone Inzaghi è già pronta ad affrontare il Genoa, primo avversario di questa nuova cavalcata. A testimoniarlo sono le foto pubblicate dal club nerazzurro che tramite i social ha condiviso con i tifosi del Biscione qualche foto dello spogliatoio. Come preventivato, i padroni di casa scenderanno in campo con la prima maglia.