Pasquetta in campo per l'Inter Primavera, che lunedì prossimo (fischio d'inizio alle ore 16.30) ospiterà i pari età della Fiorentina al 'Konami Youth Development Centre di Milano' per la 26esima giornata del campionato. I campioni d'Italia giocheranno il posticipo perché, al pari della viola, saranno impegnati a metà di questa settimana nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: la squadra di Chivu sfiderà la Roma mercoledì, quella di Aquilani il Genoa il giorno successivo.