Inter-PIF, Jacobs: “Nessun aggiornamento, stessi ostacoli. Focus sul Newcastle”

Il giornalista su Twitter: "L'obiettivo immediato del Public Investment Found è il club inglese"

Il Public Investment Found è completamente focalizzato sul Newcastle, dopo essere diventato proprietario lo scorso 7 ottobre, e per ora non ha in mente di espandersi in Europa acquistando l'Inter. A ribadirlo è il giornalista inglese Ben Jacobs, rispondendo su Twitter a un utente: "Non c'è nessun aggiornamento. Come già detto, nell'ultimo incontro tra le parti sono rimasti gli stessi ostacoli e ora che l'affare col Newcastle è fatto, questo sarà l'obiettivo immediato di PIF".