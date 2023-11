L'Inter, nella giornata di venerdì Inter, è stata ospite di SWM Motorcycles a EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote a Rho, Milano.

Come evidenziato lo stesso club nerazzurro in una nota ufficiale, si è trattata di "un’occasione speciale per celebrare il rinnovo del legame di Inter con l’Official Motorcycle Partner del Club durante il più importante evento fieristico per l’intero settore delle 2 ruote - si legge . La legend nerazzurra Fabio Galante ha salutato tifosi e appassionati in un momento di condivisione con foto e autografi presso lo stand di SWM Motorcycles, dopo aver incontrato il General Manager di SWM Giuseppe Luisi e il Sales Manager Ennio Marchesin. La giornata è proseguita con la visita ad altri due partner del Club: Galante ha portato i colori nerazzurri anche allo stand di Nilox (Official Electric Mobility Partner di Inter) e di eBay (Official E-Commerce Partner di Inter) con la consegna di una maglia".