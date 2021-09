SM – L’Inter fa sul serio per Onana: raccomanda Samuel Eto’o

Il portiere classe 1996 è in scadenza di contratto nel 2022 con l'Ajax

Il classe 1995 è in scadenza di contratto nel 2002 e la sua avventura in Olanda è ormai arrivata ai titoli di coda. L'Inter è fortemente interessata e ha già mosso i primi passi, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per portarlo a zero a Milano. Anche Samuel Eto'o - riporta Sportmediaset - ha raccomandato alla sua ex squadra l'acquisto dell'estremo difensore connazionale. Un'investitura sicuramente importante che non è passata inosservata in viale della Liberazione.