Gli occhi dell’Inter su Onuachu, attaccante del Genk

Nove gol in 9 match, 11 in campionato, 35 gol lo scorso anno: nerazzurri, Milan e Atletico Madrid lo osservano

Come riportato da TMW, il club nerazzurro è fortemente interessato al bomber nigeriano Paul Onuachu , attualmente in forza al Genk. Nove reti nelle prime 9 giornate di Jupiler League, una rete ogni 71 minuti. Già 11 gol in stagione dopo i 35 realizzati nella scorsa.

In Nigeria c’è chi lo paragona a uno dei migliori bomber del paese Nwankwo Kanu, ma rispetto a lui è persino più alto: 202 centimetri. In Italia si segnala l’interesse dell’lnter (che ha inviato più volte osservatori a visionarlo) che dovrà affrontare la concorrenza del Milan. In Europa invece, l’Atletico Madrid ha già confermato il proprio interesse, così come riportato dal quotidiano spagnolo Marca. La concorrenza sarà significativa visto costo del cartellino che attualmente si aggira intorno ai 20 milioni di euro.