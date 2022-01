Inter, nuovo bond da 415 milioni di euro: rating B+ dall’agenzia Fitch

La nota dell'agenzia di rating dopo il nuovo bond da 415 milioni dell’Inter emesso da Inter Media and Communications S.p.A.

"Fitch analizza il club su base consolidata e si concentra sull’indebitamento netto/EBITDA rettificato da Fitch come metrica principale. Come parte della nostra analisi finanziaria, abbiamo aggiornato le nostre ipotesi per riflettere le ultime prestazioni finanziarie e sul campo, la partecipazione a competizioni internazionali, le aspettative per la presenza allo stadio, gli stipendi dei giocatori e il trasferimento di giocatori - si legge ancora -. Come parte di questo aggiornamento, abbiamo anche rispecchiato l’ultimo piano aziendale del management e la perdita degli accordi di sponsorizzazione asiatici. Ciò porta a entrate meno diversificate e a una maggiore dipendenza dalle prestazioni in campo. In particolare, c’è ora un maggiore affidamento alla qualificazione all’UCL, che non assumiamo su base continuativa nel caso del rating Fitch”.